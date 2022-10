Bundesliga : Nagelsmanns Positions-Kniff bei Mané - Kahn optimistisch

München Nach dem Taktik-Kniff mit einem Positionswechsel scheint Sadio Mané beim FC Bayern München von Spiel zu Spiel wieder mehr in die Erfolgsspur zu kommen.

„Das war die Idee dahinter, dass er gut reinkommt. Deswegen haben wir es gemacht“, sagte Nagelsmann zu Manés neuer Positionierung in der Offensive des deutschen Rekordmeisters. Nach der Länderspielpause hat der Neuzugang vom FC Liverpool in vier Partien dreimal getroffen, in der Bundesliga gegen Leverkusen und in der Champions League in Hin- und Rückspiel gegen Viktoria Pilsen. Außerdem war der 30 Jahre alte Offensivakteur zuletzt deutlich besser ins Spiel eingebunden.