Bayern München : Nagelsmanns Stimmung vor programmierter Meisterkür getrübt

München Julian Nagelsmann sieht seine bevorstehende erste Meisterschaft als Trainer mit dem FC Bayern München durch die vergangenen Wochen etwas belastet.

„Die mega Euphoriewelle wird erst entstehen, wenn wir es geschafft haben“, sagte der Coach des deutschen Fußball-Rekordmeisters vor der angestrebten vorzeitigen Meisterkrönung im Topspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund. „Aktuell trüben die letzten zwei Wochen schon das Stimmungsbild.“

Der FC Bayern war vor knapp zwei Wochen bereits im Viertelfinale der Champions League gegen Außenseiter FC Villarreal ausgeschieden, zuvor waren die Münchner auch im DFB-Pokal früh gescheitert. In der Bundesliga haben die Münchner neun Punkte Vorsprung auf den BVB.

Als „Ehrgeizling“ würden die Ereignisse der vergangenen Wochen aber auch ihn „ein bisschen“ trüben, sie würden seine „Euphorie ein bisschen runterdrücken.“ Dennoch freue er sich schon auf die Meisterschaft und „werde Vollgas geben, dass es schon am Samstag gelingt.“

Coman-Ausfall droht

Den Bayern droht gegen den BVB der Ausfall von Außenstürmer Kingsley Coman. Nagelsmann berichtete beim französischen Nationalspieler von Schmerzen im Sprunggelenk, die mit Medikamenten behandelt würden. Ein Einsatz Comans, der wie auch Verteidiger Lucas Hernández am Sonntag beim 3:0 in der Bundesliga gegen Arminia Bielefeld wegen muskulärer Probleme gefehlt hatte, ist also fraglich.