Bundesliga : Nationalspieler Brandt erstmals von Beginn an beim BVB

Feirt sein Startelf-Debüt: Julian Brandt. Foto: Federico Gambarini.

Berlin Fußball-Nationalspieler Julian Brandt darf in der Partie beim Neuling 1. FC Union Berlin zum ersten Mal in dieser Bundesliga-Saison in der Startelf von Borussia Dortmund ran.

Der 23-Jährige, der vor der Saison von Bayer Leverkusen zu den Borussen gewechselt war, profitiert dabei auch vom Ausfall von Thorgan Hazard, der wegen einer Rippenverletzung BVB-Trainer Lucien Favre nicht zur Verfügung steht.