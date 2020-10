Lewandowski-Gala : Nervenkitzel bei Last-Minute-Bayern - Flick „super happy“

München Vier Tore von „Lebensversicherung“ Lewandowski, vier weitere Neue für Hansi Flick? U21-Europameister Marc Roca ist als Zugang fix, ein Trio könnte folgen. Den Trainer macht das ersehnte Ende der Transferperiode glücklich. Ein Neustart ist geplant.

„Super, super happy“ macht Flick das Ende dieser quälenden 83 Tage langen zweiten Transferperiode. Endlich hat er „einen Überblick“ über sein umgestaltetes Starensemble, endlich kann er sich von Dienstag an „auf die Dinge konzentrieren, die wichtig sind“. Flick plant nach kniffligem Saisonbeginn den Neustart mit seinen Champions. „Nach der Länderspielpause geht es darum, wieder den schönen Fußball zu spielen, den wir alle wollen, da müssen wir noch ein Stück weit daran arbeiten“, sagte der 55-Jährige nach dem Zittersieg gegen die Berliner in der Nachspielzeit. „Die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, ist nicht bayern-like.“

Ungewöhnlich für die Bayern war in herausfordernden Corona-Zeiten auch das Agieren auf dem Transfermarkt. Erfolgreiche Verpflichtungen auf den letzten Drücker wie die von Arjen Robben (2009), Javi Martínez (2012), Xabi Alonso (2014) oder Kingsley Coman (2015) gab es immer wieder. Doch eine Vielzahl wie in diesem Jahr wäre neu, Chefeinkäufer Hasan Salihamidzic war vor allem in den letzten Stunden des Transferfensters dauerhaft gefordert.