Deutsche Fußball Liga Neue Details über möglichen DFL-Investor bekannt

600 Millionen der Einnahmen durch den Investoren-Einstieg sollen über sechs Jahre in die Weiterentwicklung des DFL-Geschäftsmodells fließen, schrieb die „Sport Bild“. Für eine bessere Auslands-Vermarktung stünden 100 Millionen Euro über fünf Jahre bereit. Als Ausgleichszahlungen an die 36 Clubs sind in den ersten Jahren 200 bis 300 Millionen Euro vorgesehen, da nach einer Beteiligung des Investors weniger TV-Geld für die Vereine übrig bleibt.