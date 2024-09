Fußball-Bundesliga Neue Hoffnung, alte Leier? BVB nach Fiasko gefordert

Der VfB war der erste echte Gradmesser für die Schwarz-Gelben in dieser Saison - und direkt eine Nummer zu groß. Da erscheinen mit einem Mal auch die vorherigen Auftritte in einem anderen Licht. Wirklich überzeugt hat der BVB bislang nur selten. Gegen Frankfurt (2:0) und beim Champions-League-Auftakt in Brügge (3:0) rettete Joker Jamie Gittens die Dortmunder jeweils per Doppelpack. In Bremen (0:0) blieben sie viel schuldig, einzig gegen Heidenheim (4:2) begeisterten sie phasenweise.