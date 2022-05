Bundesliga : Neuer: Bayern muss bei Lewandowski „abwägen“

Marbella Nationaltorhüter Manuel Neuer setzt als Kapitän nach seiner Vertragsverlängerung beim FC Bayern München volles Vertrauen in eine gute Lösung der Personalie Robert Lewandowski.

Der 33 Jahre alte Weltfußballer und Torjäger will die Münchner schon in diesem Sommer verlassen, anscheinend mit der Zielrichtung FC Barcelona. „Ich glaube, Robert Lewandowski hat klare Vorstellungen, genauso wie der Verein klare Vorstellungen hat. Er hat noch ein Jahr Vertrag, von daher ist er erstmal an den Verein gebunden“, sagte der 36 Jahre alte Neuer im Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft im spanischen Marbella.