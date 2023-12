Bundesliga Neuer BVB-Co-Trainer Sahin nimmt in Türkei Abschied

Zugleich betonte Sahin aber auch, wie sehr er sich über seine Rückkehr in die Fußball-Bundesliga freue: „Jetzt ist es an der Zeit, an den Ort zurückzukehren, an dem alles begann, es ist Zeit für Borussia Dortmund, mein Zu Hause.“ Der 35-Jährige, der seit der Jugend viele Jahre für den BVB spielte, wurde ebenso wie Ex-BVB-Profi Sven Bender als neuer Co-Trainer beim Tabellenfünften der Bundesliga präsentiert. Dafür hat Sahin seinen bis 2026 datierten Vertrag in Antalyaspor als Cheftrainer vorzeitig aufgelöst.