Nach Champions-League-Endrunde : Neuer Co-Trainer, kein Werner-Ersatz: RB legt wieder los

Leipzig Die Profis von RB Leipzig haben am Mittwoch wieder das Training aufgenommen. In Xaver Zembrod stand ein neuer Co-Trainer auf dem Platz - ein Ersatz für den abgewanderten Torjäger Werner aber nicht. Bis zum Saisonstart sollen die Baustellen im Kader geschlossen sein.

In Patrik Schick hatten die Sachsen einen Spieler, der zumindest als Vollstrecker in Erscheinung treten kann. Doch der Leihvertrag mit der AS Rom endet am 31. August. RB ist die Ablöse von 25 Millionen Euro zu teuer, man wollte sie drücken beziehungsweise erneut eine Leihe anstreben. Doch da spielen die Italiener (noch) nicht mit. Zumal es offenbar Clubs wie Bayer Leverkusen gibt, die bereit sind, die Ablöseforderungen zu erfüllen.