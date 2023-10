Bundesliga Neuer-Comeback: Viel Applaus schon beim Aufwärmen

Am 9. Dezember 2022 hatte sich Neuer bei einer Skitour das rechte Schien- und Wadenbein gebrochen. Eine monatelange Reha mit einigen Rückschlägen folgte. Sein letztes Spiel vor dem Comeback am Samstag hatte er beim deutschen WM-Aus in Katar am 1. Dezember nach dem letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica (4:2) bestritten. Der Einsatz gegen Darmstadt sollte sein 487. Pflichtspiel für den FC Bayern sein.