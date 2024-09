Fußball-Bundesliga Neuer-Einsatz im Bayern-Tor in Bremen: „Es sieht gut aus“

Neuer hatte sich am Dienstag beim 9:2 des deutschen Fußball-Rekordmeisters in der Champions League gegen Dinamo Zagreb früh in Spiel bei einer Rettungsaktion mit dem Kopf weit vor seinem Tor verletzt. Zur Pause wurde er ausgewechselt, Sven Ulreich kam ins Tor. Kompany sprach auch am Freitag nochmals von „einer Vorsichtsmaßnahme“.