Nach DFB-Rücktritt Neuer geht nicht in die Saison, „um danach Tschüss zu sagen“

Vielmehr betont Neuer: „Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu Alex und habe mich auch gefreut, ihn bei der Nationalmannschaft zu sehen. Wir hatten Spaß, zusammen zu trainieren. Es gibt gar nichts, was zwischen uns steht.“ Nübel gehörte im Trainingslager dem vorläufigen deutschen EM-Kader an. Beim Turnier war er nicht mehr dabei, Neuer war bei der Heim-EM noch mal die Nummer eins. Am Mittwoch hatte der Weltmeister von 2014 nach 15 Jahren und 124 Länderspielen das Ende seiner DFB-Karriere verkündet.