Sommertour des FC Bayern Neuer in Korea: Neue Bayern-Ziele und Kroos als WM-Vorbild

In der siebten Etage des edlen Teamhotels des FC Bayern spricht Manuel Neuer ein paar Worte in eigener Sache. Am Ende eines strapaziösen Tages mit dem Jetlag des Nachtfluges nach Südkorea und einem ersten Training in der drückenden Hitze von Seoul ploppt natürlich auch das Thema Nationalmannschaft auf. Doch an einem Stehtisch im Konferenzraum „Azaleas“ kann Neuer das Rätsel über seine Zukunft beim DFB noch nicht wirklich lösen.