Bundesliga Neuer plant Karriere-Fortsetzung bis mindestens 2025

„Ich würde mich freuen, wenn es weitergeht“, sagte Neuer, der im März 38 wird: „Das ist natürlich abhängig von der gesundheitlichen Situation. Aber im Moment fühle ich mich besser und besser. Ich muss nicht mehr so viel Nachsorge betreiben wie in den Spielen zuvor.“ Sein beim Skifahren erlittener Beinbruch sei eben „eine ganz schwere Verletzung gewesen. Da muss man sich drum kümmern. Vor dem Spiel, in der Halbzeit, nach dem Spiel.“ Im November noch nicht für die Länderspiele nominiert gewesen zu sein, habe ihm aber „gut getan“.