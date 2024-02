FC Bayern Neuer selbstkritisch: „Jeder muss schlechtes Gewissen haben“

Unter der Woche hatten die Münchner bekannt gegeben, dass Trainer Thomas Tuchel im Sommer ein Jahr vor Vertragsende aufhören wird. „Jeder Einzelne muss ein schlechtes Gewissen haben. Dazu gehört nicht das Trainer-Team allein, sondern wir auch. Deswegen muss man sich immer an die eigene Nase fassen“, so Neuer weiter. Müller sagte: „Man muss natürlich schon festhalten, dass es nicht ganz so geklappt hat wie das von uns erwartet wird.“