Bundesliga Neuer steht im Spitzenspiel im Tor - Kimmich auf der Bank

Der zuletzt angeschlagene Joshua Kimmich kehrt nach einer Schulterverletzung in den Kader, aber nicht in die Startelf zurück. Dafür spielt Innenverteidiger Dayot Upamecano nach seinem auskurierten Muskelfaserriss wieder von Anfang an. „Josh kam diese Woche ins Training und hat fast 100 Prozent beschwerdefrei trainiert. Trotzdem sind die Zweikämpfe in so einem Spiel nochmal anders“, erklärte Tuchel.