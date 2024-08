Sommertour des FC Bayern Neuers Plädoyer für Goretzka: „Ein toller Spieler“

Auch über den Niederländer Matthis de Ligt (24, Vertrag bis 2027), der in der Abwehr als heißer Wechselkandidat gilt, weil er eine hohe Ablösesumme einbringen könnte, äußerte sich Neuer wohlwollend: „Ich bin immer sehr happy gewesen mit ihm an der Seite. Er ist ein richtiger Verteidiger, der gerne Zweikämpfe führt, der sich reinhaut, auch in Luftduelle, der immer da ist. Ich komme sehr gut klar mit ihm auf dem Platz. Am Ende ist es aber so, dass der Verein die Entscheidungen trifft.“ De Ligt könnte Gerüchten zufolge zu Manchester United wechseln.