23. Spieltag : Neues Gefühl für Leverkusen - Völler: „Wirft uns nicht um“

Mainz Im Rennen um die Champions-League-Plätze stolpert Leverkusen in Mainz. Der Rückschlag soll schnell abgehakt werden. Der Gegner freut sich über einen Vereinsrekord und das Ende gewisser Sorgen.

Kampf um die Champions League

Abstiegskampf ade

Ganz anders ist die Stimmungslage in Mainz. Für die 05er war es der fünfte Heimsieg in Serie. Das gab es in ihrer Bundesliga-Historie zuvor nur 2009 unter Thomas Tuchel und ist die vorläufige Krönung einer bisher starken Saison. Mit 34 Punkten haben sich die Rheinhessen aus dem Abstiegskampf verabschiedet und mischen stattdessen im Wettlauf um einen Platz in der Europa League mit. „Das war ein großer Schritt, um in der Liga zu bleiben. Wenn wir so weitermachen, wird es am Saisonende ein einstelliger Tabellenplatz“, sagte FSV-Sportdirektor Martin Schmidt. „Welcher, wird man dann sehen.“