Bundesliga : Neustart für VfL und Weghorst - heiß auf Wiedergutmachung

Wolfsburg Es war nicht die Hinrunde des Wout Weghorst. Wie der VfL Wolfsburg konnte auch dessen Torjäger die Erwartungen nicht erfüllen. In der Rückrunde sollen die Fans nun wieder den alten Weghorst sehen.

Nur sechs Treffer stehen nach 17 Liga-Spielen für Weghorst zu Buche. Viel zu wenig für den Oranje-Nationalstürmer. Und viel zu wenig für den VfL, der das Jahr 2021 mit sieben Pflichtspiel-Niederlagen in Serie beendete und daher vor dem Rückrunden-Auftakt beim VfL Bochum am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) mehr nach unten schauen muss. „Tore sind immer schön“, sagte Weghorst nach der Partie gegen Paderborn.

Weghorst steht für Qualität und Tore

Wolfsburgs Trainer Florian Kohfeldt setzt in der zweiten Saisonhälfte ganz besonders auf Weghorst. „Das Testspiel gegen Paderborn zeigt auch nochmal, dass er sich in einer sehr guten Form befindet. Die Trainingseinheiten sprechen auch dafür“, sagte Kohfeldt vor der Partie in Bochum, in der die Niedersachsen die Trendwende einleiten wollen. Denn Kohfeldt weiß selbst, dass es auch für ihn bald eng werden könnte, wenn die sportliche Talfahrt anhält und der VfL noch tiefer in den Tabellenkeller rutscht.