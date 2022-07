Bundesliga : Neuzugang Gravenberch: Bayern-Startelf „mein Ziel“

München Neuzugang Ryan Gravenberch hat seine großen Ansprüche an sich selbst beim FC Bayern bekräftigt.

Gravenberch hat in München einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Die Verhandlungen mit den Bayern gingen über einen längeren Zeitraum. „Die ersten Gespräche liegen schon ein paar Monate zurück. Mit anderen Offerten habe ich mich gar nicht beschäftigt, weil ich unbedingt zu Bayern München wechseln wollte“, sagte Gravenberch, der im Testspiel in den USA am Wochenende gegen Manchester City (0:1) in der 52. Minute eingewechselt worden war.