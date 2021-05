34. Spieltag : Nicht-Absteiger Mainz gewinnt auch in Wolfsburg

Wolfsburg Der FSV Mainz 05 hat seine erfolgreiche Bundesliga-Rückrunde mit einem Sieg beim künftigen Champions-League-Teilnehmer VfL Wolfsburg gekrönt.

Am letzten Spieltag gewann der Nicht-Absteiger beim Tabellenvierten mit 3:2 (1:0). Dreimal gingen die Mainzer durch Jean Paul Boetius (44. Minute), Robin Quaison (54.) und Stefan Bell (78.) in Führung. Der VfL kam durch Maximilian Philipp (47.) und Joao Victor (66.) aber nur zweimal wieder zurück.

Einzig der Wolfsburger Ersatztorwart Pavao Pervan musste den am Wadenbein operierten Koen Casteels ersetzen und parierte schon in der 5. Minute die erste Mainzer Möglichkeit durch Boetius. Auf der anderen Seite hatte Wout Weghorst in seinem 100. Bundesliga-Spiel für den VfL nur sechs Minuten später eine noch viel größere Chance, als er aus kurzer Distanz am Mainzer Keeper Finn Dahmen scheiterte (11.).