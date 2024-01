Rhein-Main-Derby „Nicht meine Spezialität“: Götze köpft Eintracht zum Sieg

Es war zwar sein erster Saisontreffer und das erst vierte Tor im zweiten Jahr für die Eintracht, immerhin aber schon der elfte per Kopf in der Bundesliga. „Das ist nicht meine Spezialität“, gab Götze zu. „Bei meiner Körpergröße hätte ich das nicht gedacht.“ Insgesamt hat er in 280 Bundesliga-Partien 61 Mal getroffen.