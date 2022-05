Bundesliga : „Nicht zufrieden“: Salihamidzic gibt Bayern-Saison eine 3

München Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic blickt mit gemischten Gefühlen auf die Fußball-Saison des deutschen Rekordmeisters zurück.

Die Münchner waren in der Königsklasse im Viertelfinale überraschend am FC Villarreal gescheitert. Im DFB-Pokal gab es gegen Borussia Mönchengladbach in der 2. Runde eine 0:5-Klatsche. In der Bundesliga gewannen die Bayern zum zehnten Mal in Serie den Meistertitel.