Bundesliga : Nico Schlotterbeck: Union-Abschied mit Wehmut

Berlin Nico Schlotterbeck wird den 1. FC Union Berlin am Ende dieser Saison mit Wehmut verlassen.

„Auf jeden Fall, ich fühle mich bei Union brutal wohl“, sagte der 21 Jahre alte Innenverteidiger in einem Interview der „Bild“. Schlotterbeck wird nach einer Spielzeit zum SC Freiburg zurückkehren, die Breisgauer hatten ihn an den Fußball-Bundesligarivalen aus Berlin-Köpenick ausgeliehen.

Beim SC wird er mit seinem Bruder Keven (24) zusammenspielen. „Wir haben uns in der letzten Woche an den freien Tagen gesehen. Wir haben natürlich darüber gesprochen. Klar, unser Plan ist es nicht, zusammen in einer Mannschaft zu spielen. Dann wäre der Konkurrenzkampf innerhalb der Familie einfach zu hoch. Wenn es so kommt, können wir uns das aber auch vorstellen“, sagte Nico Schlotterbeck.