15. Spieltag : Niederlage bei Bielefeld: Hertha weiter im Abstiegskampf

Bielefeld Nächste Enttäuschung für die Hertha: Bei Aufsteiger Bielefeld kassieren die Berliner bereits die siebte Saison-Pleite. In der Verfassung muss sich die mit großen Ambitionen in die Saison gestartete Elf von Bruno Labbadia auf einen Abstiegskampf einstellen.

Abstiegskampf statt Europacup-Träume: Hertha BSC kommt in der Fußball-Bundesliga einfach nicht vom Fleck und muss den Blick weiter nach unten richten.

Zum Abschluss des 15. Spieltags verlor der Hauptstadt-Club bei Aufsteiger Arminia Bielefeld mit 0:1 (0:0). Der nun vom 1. FC Köln belegte Relegationsplatz ist nur fünf Punkte entfernt, die angestrebten Europacup-Plätze dagegen neun Zähler weit weg. Die Kölner sind am Samstag der nächste Gegner der Berliner, eine weitere Niederlage dürften sie und möglicherweise auch Trainer Bruno Labbadia sich nicht erlauben.

Die Hertha war zu Beginn das dominante Team und hätte auch früh in Führung gehen können. Stürmer Jhon Cordoba wurde gleich zweimal gut in Szene gesetzt (7./10.), traf aber beide Male den Ball nicht richtig. Danach erlahmte die Partie. Die Hertha war dominant, ohne den kurzfristig wegen Leistenproblemen fehlenden Matheus Cunha fehlte aber nahezu jede Kreativität. Die Arminia hingegen stieß überhaupt nicht in gefährliche Räume vor.