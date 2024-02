Bundesliga Nmecha feiert Comeback: „Namen noch nie so laut gehört“

„Das ist der 22. Spieltag - und endlich mein erstes Spiel diese Saison. Ich freue mich wirklich sehr“, sagte Nmecha. Was ihm diese Rückkehr zusätzlich versüßte: „Ich bin zum Glück nicht bei einem schlechten Spielstand reingekommen.“ Und in diesem Moment habe er „meinen Namen noch nie so laut gehört in unserem Stadion. Vielen Dank an unsere Fans.“