Trotz Corona-Pandemie : „No-Go“: Geldstrafe für Bayerns Tolisso wegen neuem Tattoo

München Das sorgt für reichlich Kopfschütteln. Zwei Bundesliga-Spieler lassen sich in Corona-Zeiten tätowieren. Weltmeister Corentin Tolisso bekommt beim FC Bayern eine Strafe, „die er spüren wird“. Auch Matheus Cunha von Hertha BSC muss zahlen.

Der 26 Jahre alte Tolisso hatte sich diese Woche eine Tätowierung stechen lassen und damit nicht nur gegen Regeln des Vereins verstoßen. Während des Lockdowns darf ohnehin nicht tätowiert werden. „Es tut mir leid, dass ich gegen die Bestimmungen meines Clubs und der DFL verstoßen habe“, entschuldigte sich der Franzose via Twitter. „Ich weiß, dass ich unsere Fans und den FC Bayern München enttäuscht habe. Es tut mir leid!“

In den Corona-Zeiten sei man „sehr dankbar, dass die Spiele der Fußball-Bundesliga derzeit trotz der vorherrschenden Corona-Situation stattfinden können“, sagte Rummenigge. Umso mehr ärgern Aktionen wie die von Tolisso oder Cunha. „Corentin Tolisso hat jetzt gegen diese Vorgaben verstoßen, obwohl unsere sportliche und medizinische Führung diese Vorgaben fortwährend und deutlich intern kommuniziert“. Bayern-Vorstand Oliver Kahn erinnerte am Sonntag bei „Sky90“ an die „große Vorbildfunktion nach außen“ der Bundesliga-Fußballer.