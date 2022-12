RB Leipzig : Noch keine Prognose für Ausfallzeit bei WM-Fahrer Raum

Leipzig RB Leipzig droht der Ausfall von Nationalspieler David Raum in der Vorbereitung auf die Wiederaufnahme des Bundesliga-Spielbetriebes nach der WM-Pause.

Der DFB-Pokalsieger steigt am 2. Januar wieder ins Training ein, das er bis zum 11. Januar in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Abu Dhabi bestreitet. Erster Gegner in der Bundesliga ist am 20. Januar Spitzenreiter und Titelverteidiger FC Bayern München.