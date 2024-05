Bundesliga-Abstieg Offene Fragen: Auf den 1. FC Köln warten Herausforderungen

Anfang Januar begann Timo Schultz als Nachfolger und krasser Gegenentwurf von Steffen Baumgart. In 18 Spielen holte der ruhige Niedersachse 17 Punkte und sorgte für etwas mehr Stabilität. Schon früh erklärte er seine Bereitschaft, auch im Abstiegsfall bleiben zu wollen. Unterstützung erhielt er von Kapitän Florian Kainz. „Der Trainer ist in einer ganz schwierigen Situation gekommen. Er hat seine Sache gut gemacht, auch wenn wir abgestiegen sind“, sagte der Österreicher. Keller kündigte offene und konstruktive Gespräche an.