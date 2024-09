Fußball-Rekordmeister „Ohne Wenn und Aber“: Hainer will Bayer auf Abstand halten

Der FC Bayern München will im Topspiel der Fußball-Bundesliga ein Zeichen setzen und den sportlichen Abstand auf Meister Bayer Leverkusen ausbauen. „Unser Ziel ist ganz klar, Leverkusen zu schlagen und damit den Abstand auf sechs Punkte zu vergrößern. Die Schale soll wieder zurück nach München“, sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer der „Abendzeitung“ in München (Wochenendausgabe) vor dem Heimspiel des Rekordmeisters am Samstag (18.30 Uhr/Sky).