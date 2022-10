Bundesliga : Ott kritisiert erneut Katar-Sponsoring des FC Bayern

München Katar ist beim FC Bayern ein Reizthema. Kurz vor der Jahreshauptversammlung beanstandet Michael Ott erneut das Sponsoring mit Qatar Airways. Ott will auch Antworten von Präsident Herbert Hainer.

Ott: „Zahlreiche Fragen bleiben im Kern unbeantwortet“

Ott will sich bei der Jahreshauptversammlung mit Präsidentenwahl an diesem Samstag (18.00 Uhr) wieder zu Wort melden. „Ich will Herrn (Herbert) Hainer als alternativlos antretenden Kandidaten vor der Wahl des Präsidiums noch mal dazu befragen, wie er sich insbesondere in der Katar-Thematik persönlich positioniert. Gerade, weil die Präsidiumswahl - nach der Argumentation des FC Bayern - das einzige Mittel der Mitglieder ist, um Einfluss auszuüben. Deshalb sollte man da schon genau hinschauen, wofür der Kandidat steht“, sagte Ott.