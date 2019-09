Geschäftsführer Przondziono : Paderborns Ziel: In drei Jahren noch in der Bundesliga sein

Paderborns Ziel: In drei Jahren noch in der Bundesliga sein

Geschäftsführer Przondziono will auch in drei Jahren mit dem SC Paderborn noch in der Bundesliga vertreten sein. Foto: G. Kirchner.

Paderborn Sport-Geschäftsführer Martin Przondziono hat mit dem Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn hohe Ziele.

„In drei Jahren wollen wir noch in der Bundesliga sein. Ich will den Verein auf Dauer unter den Top 30 in Deutschland platzieren“, sagte der 50 Jahre alte Ex-Profi in der TV-Sendung „Doppelpass“ von Sport1.