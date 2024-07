Fußball-Bundesliga Palhinha „endlich“ im Bayern-Trikot: „Wichtiges Puzzlestück“

Mit einem guten Jahr Verzögerung ist João Palhinha doch noch beim FC Bayern München angekommen, für den er am liebsten schon in der vergangenen Saison gespielt hätte. „Ich freue mich darauf, endlich das Bayern-Trikot zu tragen. Es ist eine große Freude, mit so vielen Topspielern die Kabine zu teilen. Ein Traum ist wahr geworden für mich“, sagte der 29 Jahre alte Fußball-Nationalspieler aus Portugal bei seiner Vorstellung in der Münchner Allianz Arena.