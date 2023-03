Bundesliga Pavard und Sorgenkinder jubeln - Gnabry kontert Kritik

Wenige Tage vor der Viertelfinal-Auslosung der Champions League am Freitag sind Pavard und die Münchner wieder im Flow. „Wir waren nicht der einzige Club, der nach der WM Probleme hatte. Mit so vielen Nationalspielern ist es nicht ganz so leicht, wieder in den Rhythmus zu kommen“, sagte Nagelsmann, der sich über das Comeback eines anderen WM-Akteurs freuen durfte. Nach seiner Herzbeutelentzündung wurde Noussair Mazraoui in der Schlussphase für den Torschützen Alphonso Davies eingewechselt.