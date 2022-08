3. Spieltag : Peinlicher Rückschlag für BVB - Werder feiert Coup

Dortmund Am Ende brachen alle Dämme. Binnen weniger Minuten verspielte der BVB beim 2:3 gegen Bremen eine komfortable 2:0-Führung. Der Blackout drückte bei allen Beteiligten mächtig auf die Stimmung.

Die Freude an seinem neuen Job war Edin Terzic binnen weniger Minuten gründlich vergangen. Mit finsterer Miene und deutlichen Worten kommentierte der Dortmunder Fußball-Lehrer den unerklärlichen Blackout seines Teams beim 2:3 (1:0) gegen Werder Bremen.

„Wie wir uns nach der 88. Minute drei Tore fangen, ist brutal dämlich und brutal ärgerlich“, klagte der 39-Jährige am Ende seiner Erfolgsserie von zuvor neun Siegen als BVB-Chefcoach. Die Art und Weise, wie sein Team das scheinbar sichere 2:0 leichtfertig verspielte, war eines Titelaspiranten unwürdig. „Trotz schwacher Leistung musst du bei 2:0-Führung das Spiel gewinnen“, befand Terzic.

Werder mit drei Toren nach der 89. Minute

Dass der BVB danach als erstes Team in der langen Bundesliga-Historie drei Treffer von der 89. Minute an kassierte, war BVB-Kapitän Marco Reus sichtlich peinlich: „Das ist für uns alle jetzt natürlich ein Schock. In der Art und Weise darf uns das nicht passieren. Nicht nur bei den Fans war der Frust groß, bei uns auch. Wir müssen darüber reden, das werden wir.“ Torhüter Gregor Kobel wirkte ähnlich konsterniert: „Wir konnten nicht die gleiche Energie auf den Platz bringen wie Bremen.“