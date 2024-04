Bundesliga „Perfekte Saison“ als Antrieb: Bayer im Last-Minute-Wahnsinn

Besonders bemerkenswert ist die Willensleistung der späten Ausgleichstore wie am Samstag oder eine Woche zuvor beim 1:1 in Dortmund, weil Bayer eben schon Meister ist. Und mit dem Halbfinal-Hinspiel in der Europa League am Donnerstag bei der AS Rom schon das nächste Highlight ansteht. Doch das Team hat einen riesigen Antrieb, mit aller Macht kein Ligaspiel verlieren zu wollen. „Das Ziel ist klar: Wir wollen ungeschlagen bleiben bis zum Ende der Saison“, sagte Alonso. Denn das wäre historisch. Das hat in 60 Jahren Bundesliga noch keine Mannschaft geschafft.