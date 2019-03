Meinung

Polizeikosten im Fußball: Muss das wirklich sein?

Die Beteiligung des Fußballs an Polizeikosten bei Risikospielen ist grundsätzlich möglich – so lautet eine Kernaussage des Bundesverwaltungsgerichts-Urteil. Was ist davon zu halten? Einerseits sind die Deutsche Fußball-Liga (DFL) beziehungsweise die Erst- und Zweitliga-Vereine an einem Spieltag sicherlich keine „Veranstalter“ von möglicher Randale rivalisierender Fans an irgendeinem Hauptbahnhof. mehr