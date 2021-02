Hertha BSC : Piatek: Trainerwechsel haben es nicht einfach gemacht

Berlin Stürmer Krzysztof Piatek von Hertha BSC hat seine Eingewöhnungszeit nach seinem Wechsel von Italien nach Deutschland Ende Januar 2020 abgeschlossen.

„Die Bundesliga ist anders als die Serie A“, sagte der 25 Jahre alte Angreifer des Berliner Fußball-Bundesligisten in einem Interview der „Sport Bild“. „Ich glaube, man braucht etwa ein Jahr, um sich an die Verteidiger, das Tempo und die Räume im Spiel zu gewöhnen. Jetzt weiß ich besser, wo ich die Chancen finde, um Tore zu erzielen.“

Der polnische Nationalspieler war vor einem Jahr vom damaligen Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann und dem damaligen Manager Michael Preetz vom AC Mailand geholt worden. Es folgten Alexander Nouri, Bruno Labbadia und Pal Dardai auf dem Trainerposten. „Das hat es mir in diesem Jahr nicht unbedingt einfach gemacht“, sagte Piatek. Als neuer Spieler brauche man eigentlich etwas Zeit und Ruhe zur Eingewöhnung. In der aktuellen Spielzeit kommt Piatek auf fünf Ligatore für die Hertha, die auf Platz 15 gegen den Abstieg kämpft.

Hertha-Kapitän Niklas Stark hofft ausgerechnet im Duell mit dem Tabellenzweiten RB Leipzig auf eine Belohnung für die zuletzt gezeigten Leistungen des Berliner Bundesligisten. „Wir haben es uns in den letzten Spielen so ein bisschen verdient, auch mal Glück zu haben“, sagte der Nationalspieler in einer digitalen Medienrunde.