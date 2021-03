Bundesliga : Pizarro glaubt an Meisterschaft der Bayern

Bremen Stürmerlegende Claudio Pizarro glaubt sowohl im Meisterschaftsrennen als auch vor dem Duell mit seinem Ex-Club Werder Bremen an einen Erfolg des FC Bayern München.

Pizarro ist mit 490 Bundesliga-Spielen der ausländische Profi mit den meisten Einsätzen in der höchsten deutschen Spielklasse. Nach insgesamt zehn Spielzeiten bei Werder Bremen und neun in München beendete der Angreifer im vergangenen Jahr seine aktive Karriere und kehrte als Club-Botschafter zum FC Bayern zurück. Beide Teams treffen an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Bremen aufeinander.