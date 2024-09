Fußball-Bundesliga Pläne für Genossenschaft bei St. Pauli werden konkreter

Die Pläne des Fußball-Bundesligisten FC St. Pauli zur geplanten Genossenschaft für seine Mitglieder werden konkreter. Mit dem ungewöhnlichen Modell im Fußball will der Club Schulden abbauen und in die Infrastruktur investieren. „Für uns steht an erster Stelle, dass wir den Verein damit fast komplett entschulden können“, sagte der kaufmännische Geschäftsleiter Wilken Engelbracht dem „Hamburger Abendblatt“.