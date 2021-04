31. Spieltag : Pleite bei Bayer: Frankfurt nur noch einen Punkt vor dem BVB

Leverkusen Der BVB gewinnt in Wolfsburg, Frankfurt verliert in Leverkusen - und plötzlich hat die Eintracht auf Champions-League-Platz vier nur noch einen Punkt Vorsprung auf die Dortmunder.

Die Hessen verloren am Samstagabend mit 1:3 (0:0) und haben auf dem begehrten vierten Platz nur noch einen Punkt Vorsprung auf Borussia Dortmund. „Wir machen uns mit Sicherheit nicht in die Hosen deswegen“, sagte Sportvorstand Fredi Bobic im TV-Sender Sky. „Wir haben drei Spiele vor der Brust, die wollen wir alle drei gewinnen und wenn wir alle drei gewinnen, dann ist es eigentlich egal. Wir sind immer noch einen Punkt vorne.“

Wolf hatte Florian Wirtz zwei Tage vor dessen ersten Abitur-Prüfung in die Startelf gestellt. Zwar kriege der 17-Jährige alle Zeit zur Vorbereitung, „aber ich glaube, dass er auch nicht die ganze Zeit nur lernen will“, so Wolf. Zum Umbau war der Trainer wieder einmal in der Abwehr gezwungen. Sven Bender fiel kurzfristig aufgrund von Sprunggelenkproblemen aus und verpasste in seinem letzten Karriere-Jahr nun mehr Spiele (16) als er absolvierte (15).