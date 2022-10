Bundesliga : Podolski empfiehlt Bayern Verpflichtung von Kane

München Eine Verpflichtung von Harry Kane würde den FC Bayern nach Einschätzung des ehemaligen Münchners Lukas Podolski auf ein noch höheres Niveau heben.

„Der würde super passen. Wenn die so einen holen, muss man in den nächsten Jahren wieder über ein Triple nachdenken“, sagte der 37 Jahre alte einstige Fußball-Nationalspieler, der zurzeit für den polnischen Erstligisten Górnik Zabrze spielt, dem TV-Sender Bild.

Dass Lewandowski mit dem FC Barcelona ein Vorrunden-Aus in der Champions League hinnehmen musste, bezeichnete Podolski als „herben Schlag“. „Natürlich fiebern alle in Polen mit ihm - er ist hier so etwas wie der Hero. Aber ich gehe davon aus, dass jetzt viele sagen - nicht nur in Polen - ach, wäre er doch lieber in München geblieben.“