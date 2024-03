Bundesliga Poker um Guirassy - VfB will sich „nicht treiben lassen“

Guirassy, der in dieser Saison bereits 22 Pflichtspiel-Tore erzielt hat, besitzt in Stuttgart noch einen Vertrag bis 2026. Dank einer Ausstiegsklausel könnte der Guineer den VfB, der am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) Union Berlin empfängt, aber schon diesen Sommer verlassen.