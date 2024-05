Bundesliga Poker um Undav: VfB kündigt weitere Gespräche an

Auch die Zukunft von Torjäger Serhou Guirassy und Flügelspieler Chris Führich ist noch nicht geklärt - und seit Wochen Dauerthema in Stuttgart. „An unseren Absichten hat sich da in der Zwischenzeit nichts geändert und auch nicht an der Faktenlage. Sowohl bei Serhou als auch bei Chris haben wir ein gesteigertes Interesse an der Fortsetzung unserer Zusammenarbeit“, sagte Wohlgemuth. „Selbst wenn ich da in dieser Woche keine große Bewegung erwarte, sind wir in beiden Fällen natürlich nicht untätig.“