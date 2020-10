Spitzenspiel in Augsburg : Positiver Corona-Test: RB Leipzig ohne Haidara

Spitzenspiel in Augsburg

Fehlt RB Leipzig in Augsburg: Amadou Haidara. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Augsburg Nach dem positiven Corona-Testergebnis bei Amadou Haidara hat RB Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche die Abstellung von Nationalspielern für Partien in Corona-Risikogebieten infrage gestellt.

„Wenn man die steigenden Zahlen sieht, muss man sich schon Gedanken machen, ob es in der nächsten Abstellungsperiode Sinn macht, abzustellen. Es muss von der FIFA eine klare Richtlinie geben, wie das mit der Abstellung geht, speziell in Risikogebiete“, sagte der Sportdirektor des Fußball-Bundesligisten am Samstag bei Sky.