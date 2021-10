9. Spieltag : Poulsen macht den Unterschied: Einwechsler sichern RB-Sieg

Leipzig 45 Minuten spielt RB Leipzig die schlechteste Halbzeit unter Trainer Jesse Marsch. Dann dreht der eingewechselte Yussuf Poulsen auf. Fürth wird unter Wert geschlagen.

Nach dem Pausenrückstand durch Branimir Hrgota, der in der 45. Minute einen Foulelfmeter verwandelte, machte der eingewechselte Däne zunächst den Ausgleich (46.), ehe er sieben Minuten später nur regelwidrig im Strafraum zu Fall gebracht werden konnte. Emil Forsberg, der am Samstag seinen 30. Geburtstag feierte, verwandelte den Strafstoß sicher. Schließlich trafen die ebenfalls gerade zuvor aufs Feld gekommenen Dominik Szoboszlai (65.) und Hugo Novoa (88.) vor 24 758 Zuschauern in der damit ausverkauften Red Bull-Arena. Fürth wartet in der Fußball-Bundesliga weiter auf den ersten Saisonsieg.