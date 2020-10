Dreier in Augsburg : Poulsens Kunstwerk krönt Leipzig-Sieg im Spitzenspiel

Dreier in Augsburg

Angesetzt zum Traumtor: Yussuf Poulsen machte den Leipziger Sieg in Augsburg perfekt. Foto: Matthias Balk/dpa

Augsburg „Ich habe gedacht, probier' mal.“ Das Volleytor von Joker Poulsen ragt beim RB-Erfolg in Augsburg heraus. Im Spitzenspiel treten die Sachsen wie ein Spitzenteam auf - pünktlich vor einem Neubeginn.

Rundum schön war der Fußball in der leeren FCA-Arena nicht. Der Leipziger Auftritt war geduldig und abgeklärt. Und die Sachsen trafen zum idealen Zeitpunkt, vor allem beim Kopfball von Angeliño direkt vor der Pause. „Wir waren dominant in vielen Phasen des Spiels“, sagte Poulsen, der das Geschehen bis zur 66. Minute von der Bank aus verfolgte. Nagelsmann hatte in der Startelf - wie schon beim 4:0 gegen Schalke - auf einen zentralen Stürmer verzichtet. Vorne drin fehlte damit etwas. Als der wuchtige Poulsen kam, lieferte er prompt. „Es ging schnell mit dem ersten Ballkontakt“, sagte der 26-Jährige schmunzelnd. Einwechslung, Volleyschuss, Torjubel, Auswärtssieg.