Bundesliga : Premiere ohne Gegentor: Bielefelds Kapino stark

Leipzig Nach seiner unverhofften Premiere im Tor von Arminia Bielefeld gab Stefanos Kapino ganz den abgezockten Fußball-Profi.

Zugegeben, so richtig strecken musste sich Kapino nur bei einem Schuss von Josko Gvardiol in der finalen Phase des Spiels. Das war da längst entschieden, weil Bielefeld einfach gut war. „Weil wir sehr gut waren, konnte Leipzig nicht so gut sein, wie sie eigentlich sind“, analysierte der Schlussmann. In der Rückrunde wird Kapino wohl wieder auf der Bank sitzen, Ortega dürfte dann genesen sein.