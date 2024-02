Bundesliga Priorität Pokal: Leverkusen blendet Bayern vor Topspiel aus

Xhaka selbst bemerkte, dass er reifer geworden sei und freute sich über die Wertschätzung des Trainers und dessen Vertrauen. „Es gab in der Woche Gespräche mit dem Trainer, ob ich spielen soll oder nicht. Ich habe ihm gesagt, dass ich vorsichtig sein werde. Gott sei Dank hat es geklappt“, berichtete der Schweizer Nationalspieler. Er war wie stets Lenker und Denker, hielt sich in den Zweikämpfen aber vornehm zurück. „Die Mannschaft hat es mir leicht gemacht. So musste ich nicht in viele Zweikämpfe“, sagte er.