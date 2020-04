Für die Clubmitarbeiter : Profis von RB Leipzig verzichten auf Gehalt

Leipzig Die Fußball-Profis von RB Leipzig verzichten auf einen zweistelligen Prozentsatz ihres Gehaltes.

„Wir möchten als Mannschaft unseren Beitrag leisten! Viele Menschen verlieren in diesen Tagen ihre Jobs oder müssen in Kurzarbeit. Dass das bei RB Leipzig bislang nicht notwendig ist, freut uns als Team natürlich und wir wollen mit dem Verzicht auch dazu beitragen, dass das möglichst so bleibt“, sagte RB-Kapitän Willi Orban in einer Mitteilung des Bundesligisten.